Главный исполнительный директор Etihad Airways покинет свой пост

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Главный исполнительный директор национальной авиакомпании ОАЭ Etihad Airways Джеймс Хоган уйдет в отставку во второй половине 2017 года. Об этом сообщила местная газета "Галф ньюс" со ссылкой на заявление компании.
Джеймс Хоган начал свою карьеру в Etihad Airways в 2006 году.
"За 10 лет, он ( Хоган) был свидетелем роста компании - от регионального авиаперевозчика с авиапарком из 22 самолетов до уровня крупной авиакомпании и авиационной группы, состоящей из семи компаний, находящихся в долевом партнерстве, со 122 лайнерами, которые все вместе ежегодно обслуживают более 120 млн человек. Мы рассчитываем на продолжение связей Джеймса с Абу-Даби в новом формате", - приводит издание слова председателя Совета директоров компании Мухаммеда Мубарака аль-Мазруи.
Кроме того, сообщается, что главный финансовый директор Джеймс Ригни также покинет свой пост.
Кто займет освободившиеся позиции в компании пока не уточняется.
По информации газеты, данные изменения произойдут в рамках "переходного процесса", начатого в прошлом году.