Главный исполнительный директор Etihad Airways покинет свой пост

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Главный исполнительный директор национальной авиакомпании ОАЭ Etihad Airways Джеймс Хоган уйдет в отставку во второй половине 2017 года. Об этом сообщила местная газета "Галф ньюс" со ссылкой на заявление компании.

Джеймс Хоган начал свою карьеру в Etihad Airways в 2006 году.

"За 10 лет, он ( Хоган) был свидетелем роста компании - от регионального авиаперевозчика с авиапарком из 22 самолетов до уровня крупной авиакомпании и авиационной группы, состоящей из семи компаний, находящихся в долевом партнерстве, со 122 лайнерами, которые все вместе ежегодно обслуживают более 120 млн человек. Мы рассчитываем на продолжение связей Джеймса с Абу-Даби в новом формате", - приводит издание слова председателя Совета директоров компании Мухаммеда Мубарака аль-Мазруи.

Кроме того, сообщается, что главный финансовый директор Джеймс Ригни также покинет свой пост.

Кто займет освободившиеся позиции в компании пока не уточняется.

По информации газеты, данные изменения произойдут в рамках "переходного процесса", начатого в прошлом году.