Туапсинский порт в 2016 году снизил грузооборот из-за снижения экспорта нефтепродуктов

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КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) в 2016 году сократил перевалку грузов на 4% по сравнению с 2015 годом - до 14,1 млн тонн, сообщили в пресс-службе ТМТП в среду.
"Грузооборот АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП, входит в UCL Holding) в 2016 году составил 14,1 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2015 году. Основной причиной снижения годового показателя является сокращение экспортного грузопотока нефтеналивных продуктов, а также импорта сахара-сырца и плодоовощных грузов", - говорится в сообщении.
В то же время, по информации пресс-службы, ТМТП продемонстрировал положительную динамику в части обработки экспортных сухих грузов. Так, объем перевалки зерновых составил 1,86 млн тонн (+3,5% к 2015 году), угля - 2,92 млн тонн (+3,3%), черных металлов - 2,25 млн тонн (+8,1%). "Положительная динамика по перевалке зерновых грузов связана с ростом потребления на внешнем рынке, общим повышением конкурентоспособности отечественного продукта", - уточнили в компании.
Переработка нефтепродуктов на причалах порта составила по итогам прошлого года 7,05 млн тонн (на 8,5% ниже данных за 2015 год). А снижение импортного грузопотока произошло из-за прекращения поставок сахара-сырца в связи с ростом отечественного производства сахарной свеклы и, как следствие, снижением спроса на внутреннем рынке.
Туапсинский морской торговый порт является основным оператором одного из крупнейших портов в России - морского порта Туапсе. ТМТП входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, объединяющий также Таганрогский морской порт и АО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс".