Консолидированный грузооборот группы НМТП в 2016 году вырос на 5,2%, до 146,9 млн тонн

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в 2016 году увеличился на 5,2% относительно 2015 года и достиг 146,912 млн тонн, говорится в сообщении группы.

Объем перевалки навалочных грузов за отчетный период увеличился на 5,2%, до 113,7 млн тонн, в том числе сырой нефти перевалено 81,11 млн тонн (рост на 7,9%), нефтепродуктов - 31,7 млн тонн, что соответствует уровню 2015 года.

Объем перевалки навалочных грузов за отчетный период увеличился на 4,7%, до 12,9 млн тонн, в том числе зерна перевалено 6,7 млн тонн (соответствует уровню 2015 года), химических грузов - 838 тыс. тонн (-26,6%), сахара - 610 тыс. тонн (-30,3%), железорудного сырья - почти 3 млн тонн (+50,1%), угля - 1,8 млн тонн (+12,3%).

Объем перевалки генеральных грузов за отчетный год возрос на 5,7%, до 14,5 млн тонн. Перевалка черных металлов и чугуна увеличилась на 9,2%, до 12,8 млн тонн. Объемы перевалки лесных грузов составили 580 тыс. тонн, что на 12,9% меньше, чем годом ранее. Перевалка цветных металлов сократилось на 8,5%, до 1,1 млн тонн.

Перевалка контейнерных грузов в 2016 году выросла на 1,6%, до 484 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.