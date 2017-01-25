Аэропорт Челябинска сократил в 2016 году пассажиропоток на 1%, до 1,23 млн человек

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинск обслужил в 2016 году порядка 1,23 млн пассажиров, что на 1% ниже, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток на внутрироссийских линиях составил 1,11 млн человек (+12%). Наибольшей популярностью у южноуральцев пользовались направления в сторону таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Новосибирск, Казань.
В 2016 году на южные направления из аэропорта отправилось порядка 97,57 тыс. пассажиров (+35% к 2015 году). Чаще всего южноуральцы летали в Симферополь и Сочи.
Список авиакомпаний-партнеров челябинского аэропорта пополнился в прошлом году компаниями: "Нордавиа", "ВИМ - Авиа", "КрасАвиа", "Ижавиа", "Эйр Кыргызстан".
Международный аэропорт Челябинск - один из наиболее интенсивно развивающихся авиаузлов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэровокзальный комплекс способен обслужить 1,7 млн пассажиров в год.