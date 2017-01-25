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ОСК расматривает возможность организации перевозок накатных грузов по рекам

Экономика и бизнес Транспорт
25 января, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Введение системы платы за проезд по федеральным трассам большегрузных автомобилей "Платон" также может способствовать возвращению грузов на реку
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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) разрабатывает проект запуска речных перевозок накатных грузов, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов, выступая в Государственной академии водного транспорта.

"Нам в голову пришла такая история: почему бы не придумать речное ро-ро для того, чтобы возить автомобили по реке из точки А в точку Б. Водитель грузовика, когда вставит свою карточку в тахограф, через 8 часов должен будет заглушить мотор и остановиться. Пусть он остановится на барже, его после этого километров 200 провезут, пока он спит, развлекается и кушает, потом он съехал на дорогу и снова дальше поехал", - сказал Рахманов.

По его словам, введение системы платы за проезд по федеральным трассам большегрузных автомобилей "Платон" также может способствовать возвращению грузов на реку.

Глава ОСК пояснил журналистам, что сейчас ОСК ведет соответствующие экономические расчеты и начинает проектирование. "Считали для отдельных участков реки Кама, то есть там, где есть достаточно активный грузооборот, ведь на самом деле самым правильным было бы решение - взаимодействие двух кластеров, то есть возить готовые автомобили из Питера на Волгу было бы очень удобно", - отметил он.

При этом глава ОСК затруднился ответить на вопрос, когда могут начаться такие перевозки.

"У нас три вопроса , с которыми надо разобраться: грузовая база, конструкция, которая будет минимальна завязана на портовую инфраструктуру, и уже после этого портовая инфраструктура. Когда сложим эти кубики, надеюсь, что получится", - сказал Рахманов.

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