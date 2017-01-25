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Boeing и "ЭйрБриджКарго" заключили соглашение по ремонту грузовых самолетов 747 Freighter

Экономика и бизнес Транспорт
25 января, 13:02 UTC+3
Российский грузовой перевозчик получит шасси, прошедшие капитальный ремонт и полностью готовые к эксплуатации
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© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Boeing и авиакомпания "ЭйрБриджКарго" заключили соглашение по программе ремонта и замены шасси для грузовых самолетов 747 Freighter. Такую информацию опубликовала на сайте пресс-служба Boeing.

Российский грузовой перевозчик получит шасси, прошедшие капитальный ремонт и полностью готовые к эксплуатации, для своих девяти самолетов 747 Freighter по программе ремонта и замены шасси Boeing, говорится в сообщении. Кроме того, существуют обязательства по дополнительным 18 самолетам Boeing 747 парка авиакомпании.

"Программа ремонта и замены шасси Boeing является универсальным решением для нашего парка грузовых самолетов, которое позволит нам эффективно поддерживать воздушные суда в требуемом техническом состоянии и продолжать предоставлять услуги высокого качества нашим заказчикам по всему миру. Сотрудничество в рамках этой программы является очередным результатом работы по соглашению о долгосрочном сотрудничестве между Boeing и группой компаний "Волга-Днепр", подписанному в этом году", - приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "ЭйрБриджКарго" Сергея Лазарева.

Ранее в 2016 году Boeing и ГК "Волга-Днепр" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, а также объявили о договоренности по поиску потенциальных возможностей для сотрудничества в сфере сервисов.

"ЭйрБриджКарго" (AirBridgeCargo, ABC) - российская грузовая авиакомпания, входит в ГК "Волга-Днепр". Авиакомпания выполняет регулярные грузовые рейсы по маршрутам Европа - Россия - Азия - США - Ближний Восток на грузовых самолетах семейства Boeing 747 через хаб в Шереметьево.

В настоящее время флот ABC состоит из 15 самолетов типа Boeing 747, в частности четыре Boeing 747-400ERF, три Boeing 747-400F и девять Boeing 747-8 Freighter. Грузооборот компании по итогам января-ноября 2016 года составил 4,5 млрд т-км (+26,7% к аналогичному периоду 2015 года), перевозка грузов и почты - 456 тыс. тонн (-2,8%).

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