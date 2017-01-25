Парк пригородных электричек обновят в Уфе в рамках соглашения с РЖД

УФА, 25 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) обновит в Уфе парк пригородных электричек в рамках подписанного в среду соглашения с правительством Башкирии. Об этом сообщил журналистам глава Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) Рашид Сайбаталов.

"Будем обновлять парк пригородных электричек, чтобы пассажиры не испытывали никаких неудобств, чтобы не закрывались железнодорожные маршруты и не росла нагрузка на автобусных направлениях", - сказал он.

По словам Сайбаталова, у восьми электропоездов из двадцати, которые обслуживают регион, в 2018 году истекает гарантийный срок эксплуатации. Еще по одному поезду - в 2020 и 2021 гг. "Сегодня есть новый передвижной состав, это современные двухвагонные поезда, которых вполне достаточно будет на пассажиропоток. Они создадут совершенно другие условия комфорта и совершенно новое качество перевозок пассажиров", - добавил он.

Также РЖД планирует завершить реконструкцию уфимского железнодорожного вокзала к 2019 году, которая ведется с 2004 года, объем вложений за это время составил около 900 млн рублей. Первая очередь, для которой уже открыто финансирование, будет завершена в 2017 году, вторая и третья очереди намечены на 2018-2019 гг.