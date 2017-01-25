Парк пригородных электричек обновят в Уфе в рамках соглашения с РЖД

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 25 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) обновит в Уфе парк пригородных электричек в рамках подписанного в среду соглашения с правительством Башкирии. Об этом сообщил журналистам глава Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) Рашид Сайбаталов.
"Будем обновлять парк пригородных электричек, чтобы пассажиры не испытывали никаких неудобств, чтобы не закрывались железнодорожные маршруты и не росла нагрузка на автобусных направлениях", - сказал он.
По словам Сайбаталова, у восьми электропоездов из двадцати, которые обслуживают регион, в 2018 году истекает гарантийный срок эксплуатации. Еще по одному поезду - в 2020 и 2021 гг. "Сегодня есть новый передвижной состав, это современные двухвагонные поезда, которых вполне достаточно будет на пассажиропоток. Они создадут совершенно другие условия комфорта и совершенно новое качество перевозок пассажиров", - добавил он.
Также РЖД планирует завершить реконструкцию уфимского железнодорожного вокзала к 2019 году, которая ведется с 2004 года, объем вложений за это время составил около 900 млн рублей. Первая очередь, для которой уже открыто финансирование, будет завершена в 2017 году, вторая и третья очереди намечены на 2018-2019 гг.