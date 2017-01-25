Eimskip покупает бельгийского экспедитора Mareco

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РЕЙКЬЯВИК, 25 января. /ТАСС/. Исландский контейнерный перевозчик Eimskip приобретет за 16,6 млн евро 80% акций бельгийской компании Mareco N.V., специализирующейся на рефрижераторных перевозках. Об этом говорится в сообщении компании.
Mareco имеет офисы в Антверпене (Бельгия) и в Сан-Паулу (Бразилия). Специализацией компании является организация доставки рефрижераторных грузов в западную, центральной и южную Африку. Годовой оборот Mareco составляет 60 млн евро, объем перевозок - около 32 тыс. TEU в год.
Как отмечается в сообщении, сделка с Mareco расширит географию операций Eimskip, а также усилит позиции компании в Африке и Южной Америке.
Eimskip в последнее время агрессивно инвестирует в развитие бизнеса. В октябре прошлого года компания приобрела 90% голландской логистической компании Extraco Internationale Expeditie B.V., которая оказывает услуги по перевозке рефрижераторных грузов, в ноябре - норвежскую судоходную и логистическую компанию Nor Lines. При этом компания заявила, что планирует дальнейшие приобретения и инвестиции в развитие флота для того, чтобы увеличить свою долю на рынке.
В отдельном заявлении Eimskip объявил о размещении заказа на поставку двух новых контейнеровозов ледового класса вместимостью 2,15 тыс. TEU в Китае и заключении соглашения о сотрудничестве с Royal Arctic Line (Гренландия), которая заказала еще одно такое же судно. Eimskip сообщил, что подробности соглашения о партнерстве будут опубликованы позже. Компания также отметила, что заказ на новые суда является "шагом" в целенаправленной работе по модернизации и увеличению ее флота.