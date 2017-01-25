Eimskip покупает бельгийского экспедитора Mareco

РЕЙКЬЯВИК, 25 января. /ТАСС/. Исландский контейнерный перевозчик Eimskip приобретет за 16,6 млн евро 80% акций бельгийской компании Mareco N.V., специализирующейся на рефрижераторных перевозках. Об этом говорится в сообщении компании.

Mareco имеет офисы в Антверпене (Бельгия) и в Сан-Паулу (Бразилия). Специализацией компании является организация доставки рефрижераторных грузов в западную, центральной и южную Африку. Годовой оборот Mareco составляет 60 млн евро, объем перевозок - около 32 тыс. TEU в год.

Как отмечается в сообщении, сделка с Mareco расширит географию операций Eimskip, а также усилит позиции компании в Африке и Южной Америке.

Eimskip в последнее время агрессивно инвестирует в развитие бизнеса. В октябре прошлого года компания приобрела 90% голландской логистической компании Extraco Internationale Expeditie B.V., которая оказывает услуги по перевозке рефрижераторных грузов, в ноябре - норвежскую судоходную и логистическую компанию Nor Lines. При этом компания заявила, что планирует дальнейшие приобретения и инвестиции в развитие флота для того, чтобы увеличить свою долю на рынке.

В отдельном заявлении Eimskip объявил о размещении заказа на поставку двух новых контейнеровозов ледового класса вместимостью 2,15 тыс. TEU в Китае и заключении соглашения о сотрудничестве с Royal Arctic Line (Гренландия), которая заказала еще одно такое же судно. Eimskip сообщил, что подробности соглашения о партнерстве будут опубликованы позже. Компания также отметила, что заказ на новые суда является "шагом" в целенаправленной работе по модернизации и увеличению ее флота.