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Cathay Pacific перенесла операции в аэропорту Франкфурт на терминал Lufthansa Cargo

Экономика и бизнес Транспорт
25 января, 16:21 UTC+3
Авиакомпании планируют начать совместные операции из Гонконга в Европу с 1 февраля, в направлении из Европы - в 2018 году
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ФРАНКФУРТ, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания Cathay Pacific перенесла операции во Франкфурте на грузовой терминал Lufthansa Cargo, говорится в сообщении гонконгского перевозчика.

По данным компании, слияние операций по наземной обработке грузов было завершено 17 января в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного авиакомпаниями в мае прошлого года.

Авиакомпании планируют начать совместные операции из Гонконга в Европу с 1 февраля, в направлении из Европы - в 2018 году.

Комментируя новость, обозреватель Journal of Commerce Брюс Барнард отмечает, что грузовые операции обеих авиакомпаний находятся под сильным давлением: Lufthansa работает в условиях острой конкуренции с ближневосточными перевозчиками, такими как Emirates, Etihad и Qatar Airways, а Cathay Pacific - с авиакомпаниями материкового Китая, которые агрессивно развивают грузовые операции, в том числе и благодаря увеличению вместимости грузовых отсеков пассажирских лайнеров.

Lufthansa Cargo удалось удержать титул крупнейшего грузового перевозчика Европы по итогам прошедшего года. Однако на протяжении шести кварталов подряд компания была в минусе, и хотя ситуация несколько улучшилась в течение последних трех месяцев, компания, вероятно, получит убыток по итогам 2016 года.

Cathay Pacific также остается крупнейшим перевозчиком грузов в Азии, однако по итогам первого полугодия 2016 года выручка от грузовых операций сократилась на 17%, до $1,2 млрд, что обусловило снижение чистой прибыли на 82%, до $45 млн.

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