ХАБАРОВСК, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Аэропорт Хабаровск в 2016 году увеличил пассажиропоток на 2,6%, до 1,9 млн человек, сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровский аэропорт".

"Объем пассажирских перевозок международного аэропорта Хабаровск в 2016 году с учетом транзита составил 1 млн 869 тыс. пассажиров, что на 2,6% выше показателей предыдущего года", - сказала представитель компании.

По ее словам, наибольшее количество пассажиров совершали перелеты внутри страны (около 1 млн 529 тыс. человек). На международных авиалиниях в 2016 году аэропорт обслужил 266,5 тыс. пассажиров, это на 12,4% больше показателей 2015 года. Значительно увеличились перевозки на направлениях Хабаровск - Сеул (Южная Корея), Харбин, Пекин, Камрань. Чартерные международные направления дополнились рейсами в Китай - в город Фуюань и на остров Хайнань (Санья).

По данным компании, объем перевозок в 2016 году достиг почти 20,7 тыс., что на 1,3% превышает показатель 2015 года. Технические ограничения, связанные с выполнением реконструкции аэродромного комплекса, не повлияли на трафик в аэропорту даже в период пиковых нагрузок. Работы по реконструкции аэродромного комплекса в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)", выполняемые подрядчиком ООО "ТСМ", продолжатся в 2017 году.