Омская область получит 1 млрд рублей на модернизацию дорог омской агломерации

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ОМСК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на модернизацию дорожной сети Омска и его пригородов, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2017 года Омская область получит господдержку в размере 1 млрд рублей, которые пойдут на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках программы "Безопасные и качественные дороги омской городской агломерации", - уточнили в пресс-службе.
Помимо федеральных средств, еще 950 млн рублей будет выделено из регионального бюджета и 50 млн рублей - из муниципального. В рамках программы будут ремонтироваться улицы Омска и подводящие дороги в радиусе 100 км. В департаменте финансов и контроля администрации Омска корреспонденту ТАСС сообщили, что в городе в текущем году планируется произвести ремонт 51 улицы города или более 1,62 млн кв м дорог.
Омский активист, руководитель движения "Омск за безопасные дороги" Евгений Вдовин считает, что этих средств хватит только на выполнение текущего ремонта дорожного полотна. Обустроить ливневую канализацию для отвода воды и тротуары, установить бордюрные камни и освещение за эти деньги не получится.
В 2016 году на ремонт городских дорог из областного бюджета было выделено 840 млн рублей, из федерального - 500 млн рублей, на эти средства было отремонтировано 57 дорог.