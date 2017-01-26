Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГТЛК претендует на 33 млрд рублей бюджетных средств по программе лизинга судов "река-море"

Экономика и бизнес Транспорт
26 января, 10:22 UTC+3
За 2012-2016 годы инвестиции компании в закупку водного транспорта превысили 47 млрд рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) предложила назначить себя единым оператором программы лизинга речных и морских судов до 2030 года, став еще одним претендентом на 33 млрд рублей бюджетных средств, которые планируется выделить в рамках программы, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно публикации, сейчас этой программой занимается "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), которой поручено провести анализ результатов лизинговой деятельности с 2008 года и разработать программу с учетом импортозамещения материалов и судового оборудования. Документ проходит согласование в ведомствах на данный момент. По программе, бюджетные инвестиции в капитал ОСК должны составить 33 млрд рублей. По расчетам ОСК, программа позволит обновить до 131 судна, при этом ее реализация возможна в том числе на верфях, не входящих в корпорацию.

С 2008 по 2016 годы ОСК было выделено из бюджета 6,4 млрд рублей на проекты лизинга, что позволило инвестировать в строительство судов 11,8 млрд рублей, сообщили "Ъ" в корпорации. За этот период было заложено и законтрактовано 34 судна, из них 13 - на верфях, не входящих в ОСК.

Лизинговой компанией по новой программе должен стать "Гознак-лизинг" (входит в ОСК), в январе он заказал для компании "Водоходъ" у ОСК строительство круизного лайнера за 3,2 млрд рублей.

Механизм господдержки лизинга должен быть изменен, считают в ГТЛК, следует из проекта рекомендаций по итогам слушаний в Общественной палате. По мнению компании, бюджетные средства следует направлять не производителю через кэптивную компанию, а независимому лизингодателю. По расчетам ГТЛК, для финансирования лизинга судов "река-море" бюджетный взнос в ее уставный капитал должен составить 33 млрд рублей, столько же планируется привлечь в виде коммерческих кредитов от зарубежных агентств и финансовых институтов. Плановая ставка лизинга для заказчиков должна составить 7-8%, срок - до 15 лет, аванс - от 0%. Инвестиции в программу до 2030 года должны составить 110 млрд рублей. Таким образом, по расчетам ГТЛК, на 1 рубль бюджетных средств в программу будет инвестироваться 2,3 рублей внебюджетных.

По итогам девяти месяцев 2016 года доля ГТЛК в российском сегменте лизинга водного транспорта составила 71%. За 2012-2016 годы инвестиции компании в закупку водного транспорта превысили 47 млрд рублей. В компании говорят, что средства от лизинговых платежей аккумулируются на отдельных счетах и реинвестируются в программу. По решению государства, суммы могут направляться на реализацию других проектов в данном сегменте - например, на строительство вспомогательного и рыболовецкого флота. При реализации программы через ГТЛК доступ к финансированию получат все российские верфи, а не только входящие в ОСК, подчеркивают в ГТЛК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
4
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
5
На востоке Москвы в аварии с рейсовым автобусом пострадала женщина
6
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
7
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
Темы дня
Реклама