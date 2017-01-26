ГТЛК претендует на 33 млрд рублей бюджетных средств по программе лизинга судов "река-море"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) предложила назначить себя единым оператором программы лизинга речных и морских судов до 2030 года, став еще одним претендентом на 33 млрд рублей бюджетных средств, которые планируется выделить в рамках программы, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно публикации, сейчас этой программой занимается "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), которой поручено провести анализ результатов лизинговой деятельности с 2008 года и разработать программу с учетом импортозамещения материалов и судового оборудования. Документ проходит согласование в ведомствах на данный момент. По программе, бюджетные инвестиции в капитал ОСК должны составить 33 млрд рублей. По расчетам ОСК, программа позволит обновить до 131 судна, при этом ее реализация возможна в том числе на верфях, не входящих в корпорацию.

С 2008 по 2016 годы ОСК было выделено из бюджета 6,4 млрд рублей на проекты лизинга, что позволило инвестировать в строительство судов 11,8 млрд рублей, сообщили "Ъ" в корпорации. За этот период было заложено и законтрактовано 34 судна, из них 13 - на верфях, не входящих в ОСК.

Лизинговой компанией по новой программе должен стать "Гознак-лизинг" (входит в ОСК), в январе он заказал для компании "Водоходъ" у ОСК строительство круизного лайнера за 3,2 млрд рублей.

Механизм господдержки лизинга должен быть изменен, считают в ГТЛК, следует из проекта рекомендаций по итогам слушаний в Общественной палате. По мнению компании, бюджетные средства следует направлять не производителю через кэптивную компанию, а независимому лизингодателю. По расчетам ГТЛК, для финансирования лизинга судов "река-море" бюджетный взнос в ее уставный капитал должен составить 33 млрд рублей, столько же планируется привлечь в виде коммерческих кредитов от зарубежных агентств и финансовых институтов. Плановая ставка лизинга для заказчиков должна составить 7-8%, срок - до 15 лет, аванс - от 0%. Инвестиции в программу до 2030 года должны составить 110 млрд рублей. Таким образом, по расчетам ГТЛК, на 1 рубль бюджетных средств в программу будет инвестироваться 2,3 рублей внебюджетных.

По итогам девяти месяцев 2016 года доля ГТЛК в российском сегменте лизинга водного транспорта составила 71%. За 2012-2016 годы инвестиции компании в закупку водного транспорта превысили 47 млрд рублей. В компании говорят, что средства от лизинговых платежей аккумулируются на отдельных счетах и реинвестируются в программу. По решению государства, суммы могут направляться на реализацию других проектов в данном сегменте - например, на строительство вспомогательного и рыболовецкого флота. При реализации программы через ГТЛК доступ к финансированию получат все российские верфи, а не только входящие в ОСК, подчеркивают в ГТЛК.