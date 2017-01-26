СМИ: CRCC построит три станции столичного метро за 23 млрд рублей

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Три станции Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро построит китайская корпорация China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса Москвы.
Контракт по строительству станционных комплексов "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", 4,6 км перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией "Аминьевское шоссе" подписали руководство городской компании "Мосинжпроект" и ООО "Сиарсиси рус" (российское подразделение CRCC).
CRCC обязалась построить три станции ТПК за 22,98 млрд рублей, что более чем на 2 млрд рублей ниже начальной максимальной цены, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Ожидается, что китайская компания должна завершить работы в декабре 2019 года.
Согласно тендерной документации, другим претендентом выступало объединение "Ингеоком", цена предложения которого составила 24,36 млрд рублей.
Представители CRCC рассматривают возможность участия в развитии ТПУ "Мичуринский проспект" и ряде других инвестпроектов, рассказал "Ведомостям" сотрудник стройкомплекса.
Москва и CRCC уже подписали рамочное соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро - от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово" в новой Москве.