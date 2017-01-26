Самарский филиал ПГК увеличил погрузку в полувагонах на 18% - до 1,5 млн тонн

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самарский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) по итогам 2016 года перевез 1,5 млн грузов в полувагонах, на 18% превысив аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении компании.
Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 39% и составил 1,9 млрд т-км. Доля ПГК в общей погрузке на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") выросла с 10% до 12%.
Основную номенклатуру грузов составили лом черных металлов - 708 тыс. тонн (+14%) и флюсы - 280 тыс. тонн (рост в 7 раз), кокс и строительные материалы.
Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Свердловской, Приволжской, Красноярской и других железных дорог.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.