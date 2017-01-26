Siemens поставит оборудование для производства локомотивов в Индии на $14,4 млн

МУМБАИ, 26 января. /ТАСС/. Дочерняя структура Siemens в Индии получила заказ стоимостью около 980 млн рупий ($14,4 млн) от национального производителя локомотивов Diesel Locomotive Works на проектирование, поставку и установку 48 тяговых двигателей переменного тока для дизельных локомотивов высокой мощности для Индийских железных дорог. Об этом говорится в сообщении производителя.

Другие заказы включают поставку тягового оборудования для грузовых локомотивов стоимостью 1,66 млрд рупий и для пассажирских локомотивов стоимостью 550 млн рупий.