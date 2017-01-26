НМТП консолидировал 98,26% акций Новороссийского судоремонтного завода

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ПАО " Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) консолидировало 98,26% ОАО "Новороссийский судоремонтный завод" (НСРЗ), говорится в сообщении НМТП.

Летом 2016 года НМТП приобрел у ОСК 30,28% акций НСРЗ за 1,1 млрд рублей, доведя свою долю до 95,28%.

Согласно сообщению компании, НМТП дополнительно приобрел 174 тыс. 845 акций, и по состоянию на 20 января НМТП владеет 4 млн 633 тыс. 6 обыкновенными акциями НСРЗ (99,21% от общего числа обыкновенных акций и 1 млн 485 тыс. 178 привилегированными акциями (95,41% от общего числа привилегированных акций). Общая доля НМТП в уставном капитале НСРЗ достигла 98,26%.

НСРЗ - судоремонтная база с прибрежной территорией и тремя плавучими доками, эксплуатируется как для ремонта судов, так и в качестве причала для перевалки генеральных грузов.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.