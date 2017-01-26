Власти: базовый перевозчик аэропорта Платов появится к началу эксплуатации авиакомплекса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Базовый перевозчик строящегося в Ростовской области аэропорта Платов появится к вводу в эксплуатацию аэропортового комплекса, который запланирован на 1 декабря текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Василий Голубев.
"Да. Это одно из принципиальных условий", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам губернатора, основным претендентом в настоящее время является компания "Азимут". "Идет рабочий процесс, сейчас речь о компании "Азимут". Мы активно взаимодействуем с федеральными структурами. Я не сбрасываю со счетов и работу с "Аэрофлотом" о базировании самолетов", - добавил Голубев.
Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.
Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.