Власти: базовый перевозчик аэропорта Платов появится к началу эксплуатации авиакомплекса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Базовый перевозчик строящегося в Ростовской области аэропорта Платов появится к вводу в эксплуатацию аэропортового комплекса, который запланирован на 1 декабря текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Василий Голубев.

"Да. Это одно из принципиальных условий", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам губернатора, основным претендентом в настоящее время является компания "Азимут". "Идет рабочий процесс, сейчас речь о компании "Азимут". Мы активно взаимодействуем с федеральными структурами. Я не сбрасываю со счетов и работу с "Аэрофлотом" о базировании самолетов", - добавил Голубев.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.