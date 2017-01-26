DHL запускает торговую онлайн-площадку

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БОНН, 26 января. /ТАСС/. DHL, подразделение группы Deutsche Post DHL, предоставляющее сервис в сфере экспресс-доставки, запускает систему CILLOX - торговую онлайн-площадку, стыкующую грузоотправителей и поставщиков транспортных услуг, сообщается в заявлении компании.
Согласно опубликованной информации, сервис обеспечит безопасный и удобный доступ к услугам на сильно фрагментированном рынке, тем самым повысив эффективность работы, как грузовладельцев, так и транспортников.
Комментируя новость, исполнительный вице-президент DHL Global Forwarding и глава CILLOX Амаду Диалло, выразил уверенность в том, что запуск торговой площадки совершит переворот в логистической отрасли.
CILLOX обеспечит грузоотправителям доступ к информации об актуальных ставках, наличии свободного транспорта, позволит выбрать и забронировать транспорт. Транспортным компаниям CILLOX предоставит платформу для размещения информации о своих услугах и транспортных средствах для поиска грузов, что позволит оптимизировать загрузку, а динамический калькулятор ставок на основе актуальной и постоянно растущей базы данных поможет транспортным компаниям давать конкурентоспособные котировки.
Кроме того, CILLOX предложит пользователям единый интерфейс для отслеживания доставок, подготовки документации и ее обмена, а так же проведения платежей.