Объем перевозок судами "Северо-Западного пароходства" в 2016 году увеличился на 18%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Объем перевозок судами ПАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП, входит в UCL Holding) по итогам 2016 года составил 5,7 млн тонн, что на 18% превышает показатель 2015 года, говорится в сообщении компании.

В том числе перевозка зерновых грузов составила 1,8 млн тонн (+26%), черных металлов - 0,9 млн тонн (-10%), химических и минеральных удобрений - 0,8 млн тонн (на уровне прошлого года), лесных грузов - 0,25 млн тонн (-22%), угля - 0,62 млн тонн (+82%), строительных грузов - 0,5 млн тонн ( рост в 8 раз), цветных металлов - 0,23 млн тонн (+37%), металлолома - 0,15 млн тонн (+9%), остальных грузов - 0,4 млн тонн.

Большую часть - 4,1 млн тонн или 73% - составили экспортные грузы, показав рост в 21%. Основную номенклатуру экспорта составили зерновые грузы, черные и цветные металлы, металлолом, уголь, химические и минеральные удобрения, лесные грузы.

В структуре экспортных перевозок зерна 62% его объема (1,12 млн тонн) составила лихтеровка (перевалка с судов СЗП на большие морские суда из российских портов Азовского моря на рейд порта Кавказ Черного моря), превысив аналогичный показатель 2015 года на 35%.

Перевозки между иностранными портами составили 0,9 млн тонн или около 16% от общего объема, сократившись на 22%, в основном, за счет уменьшения отдельных грузов сегмента - удобрений и каменного угля, руды, лесных и строительных грузов.

Объем импортных грузоперевозок пароходства снизился на 45%, до 0,15 млн тонн, что вызвано общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок СЗП за 2016 год составила 2,7%.

Внутрироссийские перевозки СЗП увеличились в 24 раза и составили 517 тыс. тонн, в первую очередь за счет перевозки строительных грузов (484 тыс. тонн) судами DCV36, "Нева-Лидер", "Русич" и "Волжский". Доля внутрироссийских перевозок в отчетный период составила свыше 9%.

ПАО "СЗП" - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 46 грузовых судов "река-море", 10 морских судов и три ro-ro баржи класса "река-море" суммарным дедвейтом около 277 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2014 гг. Средний возраст флота составляет 15 лет. Ежегодно пароходство перевозит около 5 млн тонн грузов.

Северо-Западное пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей железнодорожные, стивидорные, судоходные и логистические компании. В состав дивизиона также входит Волжское пароходство, компания "В.Ф. Танкер", ряд судостроительных и круизных активов.