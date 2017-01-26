Авиакомпания "Аврора" в 2016 году увеличила пассажироперевозки на 22%, 1,4 млн человек

Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с "Рубином"Спорт 26 января, 14:38
Авиакомпания "Аврора" в 2016 году увеличила пассажироперевозки на 22%, 1,4 млн человекТранспорт 26 января, 14:31
Олимпийская чемпионка Кук подвергла сомнению эффективность UKADСпорт 26 января, 14:31
"Притяжение" Бондарчука и "Молчание" Скорсезе: что смотреть в кино в выходныеКультура 26 января, 14:30
Объем перевозок судами "Северо-Западного пароходства" в 2016 году увеличился на 18%Транспорт 26 января, 14:24
ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в споре с "Рубином"Спорт 26 января, 14:22
Патриарх Кирилл предложил открывать в России банки для бедныхОбщество 26 января, 14:06
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалицииМеждународная панорама 26 января, 14:03
Легкоатлетка Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допингаСпорт 26 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", по итогам 2016 года перевезла 1,38 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в 2015 году, говорится в сообщении перевозчика.
На внутренних линиях пассажиропоток составил 1,06 млн человек, международных - 314,4 тыс. человек.
В 2016 году социально-значимыми рейсами "Авроры" внутри Сахалинской области воспользовались 72,7 тыс. пассажиров (+7% к 2015 году), рейсами внутри Приморского края - 25,3 тыс. пассажиров (+31%). На региональных субсидированных рейсах в 2016 году перевезено 69,9 тыс. человек (рост в 47,7 раза).
Количество выполненных рейсов увеличилось на 22% - до 18,9 тыс., из них на внутренних воздушных линиях было выполнено 14,8 тыс. рейсов, что на 25% больше, чем в 2015 году. На международных направлениях было выполнено 4 тыс. рейса, что на 11% больше, чем в предыдущем году.
Пассажирооборот в прошлом году вырос на 19%, до 2,22 млрд пассажиро-км.
Почты и грузов в 2016 году перевезено 7,2 тыс. тонн.
Отмечено, что рост производственных показателей во многом обусловлен расширением парка воздушных судов и развитием маршрутной сети авиакомпании.
В 2016 году "Аврора" получила пять воздушных судов - два лайнера Airbus A319 и три Q400. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.
АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". На регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Нерюнгри. Также самолеты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.