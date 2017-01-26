Порт Усть-Луга в 2017 году отгрузит на экспорт 30 млн тонн нефти

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем нефти, который пройдет на экспорт в 2017 году через нефтеналивной порт Усть-Луга, составит 30 млн тонн, следует из сообщения "Транснефти".

В 2016 году экспорт нефти REBCO из порта увеличился на 3,3 млн тонн по сравнению с 2015 годом - до 30,1 млн тонн.

Основными направлениями экспорта по итогам 2016 года стали Нидерланды - 15,8 млн тонн (52,51%), Литва - 2,5 млн тонн (8,32%), Швеция - 2,5 млн тонн (8,31%), Испания - 2,4 млн тонн (7,97%), Финляндия - 2 млн тонн (6,64%). В направлении Италии отгружено 1,3 млн тонн (4,3%), Польши - 1,1 млн тонн (3,66%), Германии - 1,1 млн тонн (3,64%).

В числе стран-импортеров нефти через порт Усть-Луга - Франция, Хорватия, Греция, Норвегия, Латвия и Дания.

Всего с 2012 года, когда в порту началась погрузка танкеров, грузооборот нефтебазы увеличился вдвое. В 2012 году объем отгрузки составил 14,3 млн тонн, в 2016 году - 30,1 млн тонн. Всего с 2012 года экспортировано более 117 млн тонн нефти.

ОАО "Компания Усть-Луга" создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год. Строительство порта велось в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.