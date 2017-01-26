В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машину

НАХОДКА, 26 января. /ТАСС/. На площадку крупнейшего в России угольного стивидора АО "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машину (СПМ), говорится в сообщении компании.

СПМ для погрузки угля в трюмы балкеров разработана японской компанией Mitsui Miike совместно со специалистами АО "Восточный порт" по комплексному договору на поставку техники с японской Marubeni Corporation в рамках программы модернизации и обновления оборудования. Доставку осуществила голландская компания Big Lift, специализирующаяся на морских перевозках тяжелых грузов. Новая СПМ заменит одну из четырех машин, осуществляющих работу на пирсе специализированного угольного комплекса АО "Восточный порт".

"Главными требованиями АО "Восточный порт" при разработке СПМ были надежность и эффективность ее работы. Новая машина стала более мощной, автоматизированной, с усиленной гидравликой. В этом году мы планируем поставки аналогичных двух машин на причал строящейся Третьей очереди", рассказал Митсунори Мори, заместитель генерального менеджера департамента промышленных предприятий Marubeni Corporation. Он также подчеркнул, что реализация совместного проекта с АО "Восточный Порт" является важным этапом в рамках развития отношений двух стран России и Японии.

Отмечается, что СПМ способна грузить крупнотоннажные балкеры типа Capesize дедвейтом до 180 тыс. тонн. По системе конвейеров уголь поступает на СПМ, которая по стреле доставляет груз непосредственно к трюму балкера. Вылет стрелы данной модели достигает 46 метров, угол возвышения варьируется от -15 до +15 градусов в зависимости от судна, которое встает к пирсу под погрузку.

Соглашение о поставке СПМ АО "Восточный порт" с компанией Marubeni Corporation было подписано в рамках первого Восточного экономического форума в 2015 году.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Доля экспортного угля составляет 98% грузооборота компании, менее 2% приходится на каботажный уголь. В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса. Грузооборот компании в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

"Восточный порт" реализует крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству III очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты III очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".