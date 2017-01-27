РЖД: Омская область единственная в Западной Сибири сохранила объемы пригородных перевозок

ОМСК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область стала единственным регионом в Западной Сибири, сохранившим объемы пригородных пассажирских перевозок, заявил начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Анатолий Регер на встрече с губернатором Виктором Назаровым.

"Омская область - единственный регион, который сохранил объемы пассажирских перевозок. По всем остальным регионам нашей сети они сократились", - цитирует пресс-служба регионального правительства Анатолия Регера.

За 2016 год в пригородном сообщении Омской области было перевезено 3,2 млн пассажиров, что на 1,3% выше уровня 2015 года. По словам Регера, это заслуга в первую очередь компании "Омск-Пригород", 51% уставного капитала которой принадлежит ЗСЖД и 49% - Омской области. "Проекты, которые придумывает и воплощает "Омск-Пригород", мгновенно тиражируются на всю сеть и востребованы на других железных дорогах. Идей много, и это даёт результат", - отметил начальник ЗСЖД.

Среди них Регер назвал масштабную работу по благоустройству объектов транспортной и социальной инфраструктуры и путевого хозяйства. В частности, на станции "Омск-Пассажирский" был оборудован дополнительный шестой путь с современной платформой с навесом и электронным табло, предназначенный для приема и отправления пригородных поездов. На крытом пешеходном переходе омского пригородного вокзала был расширен в два раза турникетный зал, построен дополнительный лестничного сход на новую платформу, для маломобильных граждан введен в эксплуатацию 5-й лифтовый подъемник грузоподъемностью до 1000 кг.

В целом в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и приобретение новых локомотивов ЗСЖД инвестировала 6 млрд рублей.

Доступность пригородных железнодорожных перевозок в регионе обеспечивается за счет областных дотаций, которые компенсируют выпадающие доходы от государственного регулирования тарифов. В 2016 году сумма компенсаций составила 169,2 млн рублей. Базовая маршрутная сеть остается неизменной на протяжении вот уже почти 10 лет, в сфере её обслуживания находится 127 населенных пунктов. Общий объём налоговых отчислений ОАО "РЖД" в консолидированный бюджет Омской области в 2016 году превысил 1 млрд рублей.