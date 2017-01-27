ФТС: пока ни один резидент СПВ не воспользовался процедурами свободной таможенной зоны

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) пока не пользуются процедурами свободной таможенной зоны, которые дают определенные преференции по платежам. Об этом на брифинге во Владивостоке сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

"В 2016 году ДВТУ вместе с ФТС провели большую работу, в том числе по привлечению внимания резидентов порта (к таможенным процедурам СПВ - прим. ТАСС). К сожалению, пока нет случаев помещения резидентами товаров под процедуру свободной таможенной зоны, которая дает преференции по платежам в бюджет. У нас в России долго запрягают, но быстро ездят, мы надеемся, что в этом году появятся первые резиденты, которые заявят эту процедуру", - отметил Ладыгин.

Глава ДВТУ подчеркнул, что круглосуточный режим работы таможенных органов обеспечен сегодня на всех морских пунктах пропуска, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) и железнодорожном пункте пропуска "Пограничный" (Приморский край). На автомобильных пунктах пропуска график работы зависит от работы пунктов пропуска КНДР и КНР. Пока китайская и северокорейская стороны не проинформировали российские таможенные органы о готовности к переходу на круглосуточный режим работы.

По данным ДВТУ, в настоящее время зарегистрировано 109 резидентов СПВ с общим объемом инвестиций 183 млрд рублей.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Свободный порт Владивосток включает в себя 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской окргуг Сахалинской области, городской округ Петрпавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.

Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы. Так, в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль - не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Для них также снижены совокупные отчисления во внебюджетные фонды - с 30% до 7,6%. При определенных условиях резиденты вправе применять ускоренный режим возврата НДС.