Пассажиропоток аэропорта Петропавловска-Камчатского в 2016 г. вырос на 6%

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пассажиропоток международного аэропорта Петропавловска-Камчатского в 2016 году превысил 617 тыс. человек, увеличившись на 6% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства края со ссылкой на министр транспорта региона Владимира Каюмова.
"По итогам года вырос пассажиропоток главных воздушных ворот края. В "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский" было обслужено 617 тыс. 218 пассажиров, что на 6,3% больше, чем годом ранее", - приводит пресс-служба слова Каюмова.
Кроме того, на 2 тыс., до 68 тыс. пассажиров, увеличился за год пассажиропоток по местным авиалиниям. Большая часть билетов (53 тыс.) была приобретена местными жителями по программе льготного субсидирования перелетов по территории Камчатки, на которую в 2016 году из бюджета было выделено в качестве субсидий авиаперевозчикам 580 млн рублей.
В настоящее время за пределы Камчатского края по различным направлениям регулярные рейсы выполняют семь авиакомпаний. Еще один перевозчик осуществляет международные чартерные перевозки во Вьетнам. По местным авиалиниям Петропавловск- Камчатский связан со всеми районами региона.