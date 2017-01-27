Астраханская станция ПривЖД приняла первые поезда с контейнерами, следующими в Иран

АСТРАХАНЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Станция Порт Оля Приволжской железной дороги (ПривЖД) приняла первые поезда с контейнерами, следующими транзитом в Иран. Об этом в пятницу сообщили в службе корпоративных коммуникаций ПривЖД.

"В Астраханский регион Приволжской железной дороги прибыли первые три контейнерных состава со станции Тихоново Куйбышевской железной дороги для дальнейшего транзита груза морским транспортом через Порт Оля в Иран. Составы сформированы из фитинговых платформ различной длины вместимостью по одному или два 40-футовых контейнера, в них груз - плиты МДФ", - уточнили в службе.

В ведомстве заметили, что при контейнерных перевозках скорость доставки грузов гораздо выше, так как контейнеры не нуждаются в грузовых операциях и сортировке до станции выгрузки. Кроме того, транспортировка грузов таким способом является одной из самых безопасных и удобных: контейнер стандартного размера можно быстро перегрузить на любой вид транспорта. В службе также подчеркнули, что все технологические операции по доставке контейнеров были выполнены на высоком уровне.

По данным службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в 2004 году было завершено строительство подъездного железнодорожного пути к порту Оля: 50-км линия связала морской порт с Приволжской магистралью. Таким образом, завершилось формирование железнодорожной части международного транспортного коридора "Север - Юг" на российской территории. Тогда же порт Оля принял первый железнодорожный состав с грузом, следующим в Иран.

Ранее ТАСС с ссылкой на замдиректора по логистике "РЖД Логистика" (дочерняя компания РЖД) Юрия Комендантского сообщал, что в октябре 2016 года по коридору "Север-Юг" состоялась первая перевозка грузов в контейнерах из индийского Мумбаи в Москву, перевозка (радиаторов) составила 22 дня. При этом отмечалось, что объем грузов, который может перевозиться по маршруту "Север-Юг", составляет порядка 10 млн тонн в год. Поэтому РЖД ищет поставщиков товаров, в том числе из России, для загрузки данного транспортного коридора.

Идея создания международного транспортного коридора "Север-Юг" была выдвинута в 1993 году. В 2000 году было подписано соответствующее соглашение между Россией, Индией и Ираном, через который проходит транзитный маршрут. Планируется, что за счет использования этого коридора не только сократится время поставок груза, но и снизится стоимость доставки.