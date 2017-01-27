"Ростерминалуголь" в 2016 году увеличил объемы обработки инновационных вагонов на 13%

УСТЬ-ЛУГА, 27 января. /ТАСС/. Угольный портовый терминал "Ростерминалуголь" (входит в состав ООО "Управляющая портовая компания") по итогам 2016 года обработал почти 103 тыс. инновационных вагонов, что на 13% выше относительно 2015 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем угля, который перевезен с помощью этого подвижного состава, за отчетный период вырос на 2,67 млн тонн, до 7,66 млн тонн.

Общее количество обработанных вагонов на терминале по итогам года составило 252 тыс. единиц (+3% к 2015 году).

"Использование инновационных вагонов позволяет увеличить объемы перевалки угля, не увеличивая, при этом, количество обрабатываемого подвижного состава и объем маневровой работы. В выигрыше остаются все - и мы, существенно увеличивая количество выгружаемого груза в тоннах, при крайне незначительном росте потребления топлива и электроэнергии, и наши партнеры, для которых обеспечивается 100-процентная гарантия отсутствия поломок подвижного состава и стабильно низкое время оборота вагонов", - отметил управляющий директор АО "Ростерминалуголь" Евгений Корбан.

Акционерное общество "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область) крупнейший на Северо-Западе России специализированный угольный порт, С 2016 года компания входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". Грузооборот "Ростерминалуголь" по итогам 2016 года вырос на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн. тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.