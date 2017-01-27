АО "Международный аэропорт Шереметьево" будет реорганизовано во II квартале

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Акционеры АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) 26 января приняли решение реорганизовать общество путем присоединения к АО "Аэропорт Шереметьево" во втором квартале 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МАШ.
Кроме того, в рамках присоединения было принято решение об увеличении уставного капитала МАШ путем размещения дополнительных акций.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 28 августа 2015 года, утверждается АО "Аэропорт Шереметьево", в который войдет как компания, управляющая самим аэропортом, так и компании, которые работают в аэропорту. Государство вносит принадлежащие ему 1,91 млрд акций АО "Международный аэропорт Шереметьево" (83% уставного капитала). В холдинговую компанию также вносит свои активы частный инвестор. Это акции ряда магазинов, работающих на территории аэропорта, а также объектов недвижимого имущества и терминала B аэропорта.
Доля государства в объединенной холдинговой компании "Шереметьево" составит 31,5% против 83%, которыми владеет государство в неконсолидированном Шереметьеве.