ФПК в сентября запустит из Ростова двухэтажный поезд в Адлер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) с сентября текущего года запустит двухэтажный состав на маршрут Ростов - Адлер, а с мая между Ростовом и Кисловодском вместо обычного пассажирского поезда начнет курсировать "Ласточка". Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Двухэтажный состав до Адлера заменит существующие одноэтажные поезда. "Ласточка" до Кисловодска сможет добираться за 7,5 часов против нынешних 8,5 часов", - сказали в компании.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, глава региона обсудил планы развития железнодорожных перевозок с генеральным директором ФПК Петром Ивановым. Во встрече, которая прошла в правительстве Ростовской области, также принял участие начальник Северо- Кавказской железной дороги Владимир Пястолов.

"Донской губернатор поинтересовался ходом работ на строительстве железнодорожной ветки в обход Украины, а также тем, в какие сроки СКЖД возобновит движение поездов на участке Морозовск - Волгодонск. Пястолов заверил губернатора в том, что движение на этом участке будет возобновлено уже 1 марта, а работы по строительству железной дороги в обход Украины идут в строгом соответствии с графиком", - добавили в пресс-службе.