СМИ: продолжающийся кризис судоходной отрасли усиливает давление на немецкие банки

КИЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Продолжающийся кризис судоходной отрасли является огромной проблемой для немецких государственных банков, прежде всего, банков земель северной Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад, опубликованный немецкой государственной телерадиокомпанией ARD.

В нем сообщается о вероятном предоставлении правительствами земель Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн до 20 млрд евро гарантий банкам, нуждающимся в поддержке из-за большого объема кредитов, выданных контейнерным перевозчикам.

Согласно докладу, чрезвычайный избыток мощностей на глобальном рынке привел к тому, что немецкие судоходные компании вовсе не могут позволить своим контейнеровозам работать или вынуждены делать это по ставкам, которые даже не покрывают затраты.

Немецким банкам принадлежит около четверти кредитов, выданных судоходным компаниям - около $100 млрд. Среди банков, наиболее сильно пострадавших от этого кризиса, доклад называет HSH Nordbank, Nord Landesbank и DVB Bank.

Ранее на этой неделе, глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Торстен Альбиг сообщил, что при неблагоприятном развитии ситуации, земле может потребоваться помощь ЕС или федерального правительства Германии для оказания поддержки банку HSH Nordbank, который на 85% принадлежит правительствам Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна.

Причины нынешнего кризиса судоходной отрасли коренятся в глобальном экономическом кризисе 2007-08 годов. Тогда спад мировой экономики стал причиной резкого сокращения спроса на международные контейнерные перевозки и оставил незадействованными значительную долю мощностей. Однако вместо сокращения флота судоходные компании решили инвестировать в еще более крупные суда, воспользовавшись беспрецедентно низкими ставками по кредитам, чтобы сократить затраты.

Отраслевой аналитик Олаф Мерк в публикации на сайте OECD Insights написал, что начало этой истории было положено в зале для совещаний одной корпорации в Копенгагене в 2010 году. "Тогда крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk Line решил заказать несколько гигантских новых контейнеровозов, которые могли перевозить по 18 тыс. контейнеров", - отметил он. Другие перевозчики последовали примеру Maersk, что усугубило проблему избыточных мощностей и усилило давление на фрахтовые ставки.

Далее ситуация ухудшилась с открытием в июне прошлого года новых шлюзов Панамского канала, которые могут пропускать более крупные суда.

В последние годы многие из крупных судоходных компаний несли убытки, отмечает директор Бременского института экономики судоходства и логистики Буркхард Лемпер в интервью газете Neue Westfalische. Первой жертвой кризиса стал крупный южнокорейский перевозчик Hanjin Shipping. Эксперт предположил, что за корейской компанией могут последовать и другие, в том числе и среди банков.

В прошлом месяце Oetker Group объявила о продаже судоходной компании Hamburg Sud Maersk’у. Это решение было истолковано многими аналитиками как выход из актива в "токсичном" секторе экономики.

Многие банки пытаются продать выданные им транспортные кредиты как можно быстрее. Так, по данным Handelsblatt, Commerzbank сократил размеры своего кредитного портфеля в этом сегменте с 18 млрд до 5 млрд евро.

Тем временем, эксперты прогнозируют, что ситуация в мировой судоходной отрасли продолжит ухудшаться. По оценкам Лемпера, в текущем году с вводом нового тоннажа глобальная контейнерная вместимость вырастет на 6%-7%. С учетом утилизации прирост составит 5,5%, при том, что спрос увеличится лишь на 3%-4%.

Со ссылкой на прогноз NordLB Handelsblatt пишет, что к концу этого года количество безработных судов побьет новый рекорд. Это может повлечь и новые банкротства, а следовательно, и растущие риски для многих немецких банков. Европейский центральный банк сообщил, что мониторинг ситуации с кредитами судоходной отрасли будет одним из приоритетных направлений его работы в 2017 году, и отметил, что будет внимательно следить за состоянием немецких банков.