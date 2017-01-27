"Астраханский порт" намерен увеличить грузооборот в 2017 году до 1 млн тонн

АСТРАХАНЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. "Астраханский порт" (контрольный пакет акций принадлежит иранской компании) планирует увеличить перевалку грузов в 2017 году до 1 млн тонн против с 701 тыс. тонн годом ранее, сообщил журналистам в пятницу гендиректор порта Ким Мамиконян.

"В общем итоге в 2016 году мы перевалили 701 тыс. тонн, порядка 100 тыс. тонн потеряли (около 15%) в сравнении с 2015 годом. В этом году мы планируем увеличить грузооборот до 1 млн тонн, рассчитываем и на экспорт, и на импорт. Мы сейчас работаем в направлении развития отношений с Индией и с Ираном", - уточнил Мамиконян.

Он также заметил, что падение грузооборота по прошлому году связано с экономическим кризисом, нестабильной американской валютой, а также с падением перевалки зерна. В частности, "Иран в прошлом году отказался от поставок зерновых из России из-за собственного хорошего урожая". В итоге перевалка зерна в порту в прошлом году уменьшилась более чем в два раза - до 160 тыс. тонн (в 2015 году было 360 тыс. тонн).

Также гендиректор добавил, что у порта сохраняются перспективы по модернизации.

"В прошлом году акции порта были переданы по требованию ФАС иранской компании при условии инвестирования в течение пяти лет 5 млн долларов. Мы планируем закупить грузовую технику, погрузчики, кран, сухогрузы. Все это пока в процессе", - добавил Мамиконян.

ПАО "Астраханский порт" - одно из крупнейших предприятий портового комплекса области. По данным администрации региона, переработка грузов в Астраханском порту в 2015 году составила почти 800 тыс. тонн. Основная номенклатура грузов - зерно, металл и пиломатериалы. Пропускная способность порта более 1,5 млн тонн в год. Здесь построен зерновой терминал, который позволяет принимать зерно как с автомобильного, так и с железнодорожного транспорта.