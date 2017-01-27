Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Астраханский порт" намерен увеличить грузооборот в 2017 году до 1 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
27 января, 14:57 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Снижение перевалки в 2016 году составило около 15% по сравнению с 2015 годом, до 701 тыс. тонн
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. "Астраханский порт" (контрольный пакет акций принадлежит иранской компании) планирует увеличить перевалку грузов в 2017 году до 1 млн тонн против с 701 тыс. тонн годом ранее, сообщил журналистам в пятницу гендиректор порта Ким Мамиконян.

"В общем итоге в 2016 году мы перевалили 701 тыс. тонн, порядка 100 тыс. тонн потеряли (около 15%) в сравнении с 2015 годом. В этом году мы планируем увеличить грузооборот до 1 млн тонн, рассчитываем и на экспорт, и на импорт. Мы сейчас работаем в направлении развития отношений с Индией и с Ираном", - уточнил Мамиконян.

Он также заметил, что падение грузооборота по прошлому году связано с экономическим кризисом, нестабильной американской валютой, а также с падением перевалки зерна. В частности, "Иран в прошлом году отказался от поставок зерновых из России из-за собственного хорошего урожая". В итоге перевалка зерна в порту в прошлом году уменьшилась более чем в два раза - до 160 тыс. тонн (в 2015 году было 360 тыс. тонн).

Также гендиректор добавил, что у порта сохраняются перспективы по модернизации.

"В прошлом году акции порта были переданы по требованию ФАС иранской компании при условии инвестирования в течение пяти лет 5 млн долларов. Мы планируем закупить грузовую технику, погрузчики, кран, сухогрузы. Все это пока в процессе", - добавил Мамиконян.

ПАО "Астраханский порт" - одно из крупнейших предприятий портового комплекса области. По данным администрации региона, переработка грузов в Астраханском порту в 2015 году составила почти 800 тыс. тонн. Основная номенклатура грузов - зерно, металл и пиломатериалы. Пропускная способность порта более 1,5 млн тонн в год. Здесь построен зерновой терминал, который позволяет принимать зерно как с автомобильного, так и с железнодорожного транспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
"Эспрессо TV": Украина может не погасить $18 млрд иностранных кредитов в 2019 году
Темы дня
Реклама