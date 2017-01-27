Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Cosco прогнозирует убыток $1,4 млрд за 2016 год

Экономика и бизнес Транспорт
27 января, 14:47 UTC+3
Крупнейшая судоходная корпорация Китая объясняет убытки низкими темпами роста спроса на контейнерные перевозки в мире при сохраняющемся переизбытке тоннажа
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ, 27 января. /ТАСС/. Китайская судоходная корпорация Cosco Shipping Holdings прогнозирует, что чистый убыток за год, завершившийся 31 декабря 2016 года, составит около 9,9 млрд юаней ($1,44 млрд), сообщается в заявлении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже.

Крупнейшая судоходная корпорация Китая объясняет убытки низкими темпами роста спроса на контейнерные перевозки в мире при сохраняющемся переизбытке тоннажа. Отмечается, что усилия отрасли - сбалансировать спрос и предложение - пока оказались безуспешными. В результате слабого рынка на протяжении года темпы роста доходов от контейнерных перевозок отставали от темпов роста объемов перевозок и затрат.

Однако в заявлении отмечается, что реструктуризация бизнеса и синергии, обеспеченные слиянием с China Shipping, позволили улучшать показатели от квартала к кварталу, и на последний квартал года компания рассчитывает получить операционную прибыль EBIT около 700 млн юаней без учета убытков от утилизации судов.

Ранее на этой неделе китайская корпорация China International Marine Containers (CIMC) - крупнейший в мире производитель контейнеров - выпустил предупреждение об ожидаемом снижении прибыли по итогам 2016 года. По предварительным данным, прибыль CIMC составит от нуля до половины от $288 млн прибыли в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
2
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
Темы дня
Реклама