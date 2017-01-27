Cosco прогнозирует убыток $1,4 млрд за 2016 год

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ГОНКОНГ, 27 января. /ТАСС/. Китайская судоходная корпорация Cosco Shipping Holdings прогнозирует, что чистый убыток за год, завершившийся 31 декабря 2016 года, составит около 9,9 млрд юаней ($1,44 млрд), сообщается в заявлении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже.
Крупнейшая судоходная корпорация Китая объясняет убытки низкими темпами роста спроса на контейнерные перевозки в мире при сохраняющемся переизбытке тоннажа. Отмечается, что усилия отрасли - сбалансировать спрос и предложение - пока оказались безуспешными. В результате слабого рынка на протяжении года темпы роста доходов от контейнерных перевозок отставали от темпов роста объемов перевозок и затрат.
Однако в заявлении отмечается, что реструктуризация бизнеса и синергии, обеспеченные слиянием с China Shipping, позволили улучшать показатели от квартала к кварталу, и на последний квартал года компания рассчитывает получить операционную прибыль EBIT около 700 млн юаней без учета убытков от утилизации судов.
Ранее на этой неделе китайская корпорация China International Marine Containers (CIMC) - крупнейший в мире производитель контейнеров - выпустил предупреждение об ожидаемом снижении прибыли по итогам 2016 года. По предварительным данным, прибыль CIMC составит от нуля до половины от $288 млн прибыли в 2015 году.