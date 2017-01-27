Прибыль аэропорта Казани в 2016 году выросла в 7 раз - до 233 млн руб.

Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
Саночники Денисьев/Антонов стали девятыми в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНЕКАМСК, 27 января. /ТАСС/. Ожидаемая чистая прибыль аэропорта Казань по итогам 2016 года составит 233 млн рублей, что в 7 раз больше, чем годом ранее, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин на коллегии.
"Это (рост прибыли - прим. ТАСС) стало возможным благодаря внедрению системы бережливого производства и тесно связанной программы повышения производительности труда, оптимизации работы, внедрению инноваций и развитию персонала", - сказал Сафин.
Он добавил, что реализация этих инструментов в аэропорту Казани позволила оптимизировать организационно-производственную структуру и текущие расходы компании без ущерба безопасности, повысить заработную плату сотрудникам на 8%, а также увеличить количество отправляемых пассажиров на 7%.
"Экономический эффект от внедрения программы бережливого производства в аэропорту Казани в прошлом году составил 63 млн рублей", - отметил министр. По его данным, другие аэропорты Татарстана по итогам прошлого тоже увеличили экономические показатели. В частности, аэропорт Бегишево ожидает роста прибыли почти в три раза - до 14 млн рублей, аэропорт Бугульмы получит прибыль в размере 1,5 млн рублей (динамику Сафин не уточнил).
Во всех аэропортах республики по итогам прошлого года был отмечен рост пассажиропотока: в Казани - на 7%, Бегишево - 4%, Бугульме - в 2 раза. Бережливое производство представляет собой систему управления предприятием, которая основана на том, чтобы искать новые виды потерь в деятельности компании и устранять их.