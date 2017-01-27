Прибыль аэропорта Казани в 2016 году выросла в 7 раз - до 233 млн руб.

НИЖНЕКАМСК, 27 января. /ТАСС/. Ожидаемая чистая прибыль аэропорта Казань по итогам 2016 года составит 233 млн рублей, что в 7 раз больше, чем годом ранее, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин на коллегии.

"Это (рост прибыли - прим. ТАСС) стало возможным благодаря внедрению системы бережливого производства и тесно связанной программы повышения производительности труда, оптимизации работы, внедрению инноваций и развитию персонала", - сказал Сафин.

Он добавил, что реализация этих инструментов в аэропорту Казани позволила оптимизировать организационно-производственную структуру и текущие расходы компании без ущерба безопасности, повысить заработную плату сотрудникам на 8%, а также увеличить количество отправляемых пассажиров на 7%.

"Экономический эффект от внедрения программы бережливого производства в аэропорту Казани в прошлом году составил 63 млн рублей", - отметил министр. По его данным, другие аэропорты Татарстана по итогам прошлого тоже увеличили экономические показатели. В частности, аэропорт Бегишево ожидает роста прибыли почти в три раза - до 14 млн рублей, аэропорт Бугульмы получит прибыль в размере 1,5 млн рублей (динамику Сафин не уточнил).

Во всех аэропортах республики по итогам прошлого года был отмечен рост пассажиропотока: в Казани - на 7%, Бегишево - 4%, Бугульме - в 2 раза. Бережливое производство представляет собой систему управления предприятием, которая основана на том, чтобы искать новые виды потерь в деятельности компании и устранять их.