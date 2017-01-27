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COSCO SHIPPING Ports и CMA Terminals Holding подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика и бизнес Транспорт
27 января, 17:27 UTC+3
Стороны договорились развивать сотрудничество в портах на маршрутах сервисов судоходных линий - членов альянса перевозчиков The Ocean Alliance
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ШАНХАЙ, 27 января. /ТАСС/. COSCO SHIPPING Ports и CMA Terminals Holding подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение их стратегического сотрудничества в области портовых операций и инвестиций, сообщается в совместном заявлении компаний.

Стороны договорились развивать сотрудничество в портах по всему миру, но в первую очередь в портах на маршрутах сервисов судоходных линий - членов альянса перевозчиков The Ocean Alliance. Другим приоритетным направлением сотрудничества станет поддержка тех портов, инвестиции в которые уже сделала вторая сторона.

В заявлении отмечается, что сотрудничество между двумя терминальными подразделениями CMA CGM и Cosco Shipping динамично развивается с момента создания в апреле прошлого года The Ocean Alliance.

CMA Terminals владеет 13 терминалами по всему миру, в том числе в США, на островах Карибского архипелага, во Франции, Нидерландах, в Украине, странах Ближнего Востока, в Египте и во Вьетнаме. CMA CMG также принадлежит 51% акций терминального оператора Terminal Link. Другие 49% принадлежат китайской корпорации CMNI.

Китайский портовый оператор Cosco Shipping Ports имеет доли в 37 контейнерных терминалах по всему миру. Оборот терминалов в инвестиционном портфеле компании составил по итогам 2016 года 95 млн TEU, что на 5% больше чем годом ранее. При этом оборот терминалов корпорации за пределами Китая вырос на 37%, до 13,5 млн TEU. В прошлом году китайская корпорация приобрела контрольный пакет крупнейшего порта Греции Пирей, 40% двух терминалов в итальянском порту Вадо - крупнейшего на Средиземном море рефрижераторном терминале и строящегося глубоководного контейнерного терминала мощностью 800 тыс. TEU, 35% пакет акций контейнерного терминала в крупнейшем контейнерном порту Европы Роттердаме.

Ранее было объявлено, что Китайский банк развития предоставит CSP $26 млрд на инвестиции в развитие терминальной сети. Средства будут выделены в рамках инициативы Экономического пояса шелкового пути, направленной на укрепление торговли и сотрудничества между Китаем и Европой и со странами вдоль всего торгового маршрута.

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