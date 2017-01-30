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"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

Экономика и бизнес Транспорт
30 января, 10:52 UTC+3 МОСКВА
В остальных портах работы по графику
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/ "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске с 15.40 воскресенья шторм. Работы остановлены", - сказал он.

Демин добавил, что в порту Козьмино воскресный шторм закончился, на график отгрузок он не повлиял.

"В остальных портах работы по графику. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут штатно", - отметил официальный представитель "Транснефти".

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