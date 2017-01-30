"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/ "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске с 15.40 воскресенья шторм. Работы остановлены", - сказал он.
Демин добавил, что в порту Козьмино воскресный шторм закончился, на график отгрузок он не повлиял.
"В остальных портах работы по графику. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут штатно", - отметил официальный представитель "Транснефти".