"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/ "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске с 15.40 воскресенья шторм. Работы остановлены", - сказал он.

Демин добавил, что в порту Козьмино воскресный шторм закончился, на график отгрузок он не повлиял.

"В остальных портах работы по графику. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут штатно", - отметил официальный представитель "Транснефти".