СМИ: укрепление рубля может повредить программе льготного лизинга SSJ-100

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Укрепление рубля может повредить программе льготного лизинга SSJ-100, сообщает газета "Ведомости".

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу) с конца 2015 г. единственная на рынке предлагает SSJ-100 в рублевый лизинг. Два года назад специально под эту программу ее уставный капитал был увеличен на 30 млрд руб. Этими деньгами ГТЛК проавансировала покупку 32 лайнеров у ГСС. В конце 2016 г. ГТЛК получила 4,9 млрд руб. еще на четыре SSJ-100.

"Программа предусмотрена для небольших, как правило, региональных авиакомпаний. Поставки первых самолетов начались в конце 2015 г. Месячный лизинговый платеж составлял 8 млн руб. за машину. При максимальном тогда курсе доллара (70-75 руб.) это равнялось всего $107 тыс. -114 тыс. Для сравнения, стартовый и крупнейший эксплуатант SSJ-100 - "Аэрофлот" - последний контракт на поставку лайнеров подписал в прошлом году со "Сбербанк лизингом". По нему он платит $187 тыс. в месяц. А рыночная цена за новое судно такого типа - $190 тыс. - 210 тыс. в месяц", - рассказал "Ведомостям" топ-менеджер лизинговой компании.

Отмечается, что в июле 2016 г. в проспекте к евробондам ГТЛК называла поставки SSJ-100 "программой некоммерческого лизинга", приводя ее как пример того, что высокая доходность не является приоритетом.

Но сейчас программа может быть дороже рыночных цен, выяснили "Ведомости". 8 млн руб. в месяц платится только в первый год лизинга и за подержанные самолеты, рассказали топ-менеджеры двух авиакомпаний. За новые суда платеж составляет 11 млн руб. - и тоже только в первый год. Потом ставки растут, продолжают собеседники издания. Платеж достигает 15 млн руб. в месяц, так что программу трудно назвать льготной, отмечает один из собеседников.

Суда по льготной программе сдаются в лизинг на 12 лет, стартовая ставка за новый самолет - 11 млн руб., ежегодно она индексируется на 3%, говорит представитель ГТЛК. Лишь к последнему году эксплуатации она вырастает до 15 млн руб., средняя же ставка за весь срок получается 13 млн руб. в месяц, продолжает он. По нынешнему курсу ЦБ это около $218 тыс., или на 17% больше, чем платит "Аэрофлот".

По данным "Ведомостей", ГТЛК первым делом стала поставлять подержанные суда, ставка по которым действительно льготная даже при подорожавшем рубле. Пять SSJ100, изъятых у Red Wings, ушло в "Ираэро", "Якутию" и "Центр-юг". Но последняя обанкротилась, и оба ее лайнера стоят. Три новых самолета получил "Ямал", говорят топ- менеджеры двух авиакомпаний.

Сейчас рубль растет, но это не гарантирует от падений в будущем, отмечает представитель ГТЛК. Рублевый же контракт исключает валютный риск перевозчика, продолжает он. Это важное преимущество, ведь у региональных авиакомпаний вся или почти вся выручка рублевая, согласен федеральный чиновник. Но для небольших перевозчиков 11 млн руб. - неподъемная сумма, парирует топ-менеджер лизинговой компании. Региональные самолеты и рейсы планово убыточны во всем мире. Только большая авиакомпания может содержать региональные суда, подвозя ими пассажиров в свои хабы для доходных магистральных направлений, говорит собеседник "Ведомостей". Найти эксплуатантов на все суда по программе будет тяжело, считает он. С ним согласен федеральный чиновник: есть, например, сомнения, что "Ираэро" и "Ямал" смогут взять свои заказы.

"Ставки ГТЛК на SSJ-100 конкурентны и привлекательны для авиакомпаний и при текущем курсе, обращений об их снижении не было, - цитирует издание представителя ГТЛК. - В конце прошлого года на фоне укрепившегося рубля были заключены твердые контракты на четыре судна с "Ираэро" и на 13 с "Ямалом". Он не уточняет, каков сейчас портфель твердых заказов на SSJ100, но утверждает, что понимание по арендаторам на 2017 г. уже сформировано, основные - это "Ямал", "Ираэро" и "Якутия".