СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Оператор "Платон" компания "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС, принадлежит Игорю Ротенбергу и "РТ-инвесту") подала в правительство заявку с частной концессионной инициативой на разработку автоматической системы весогабаритного контроля, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, при глубокой интеграции с "Платоном" понадобится 22,5 млрд руб. капитальных затрат, без "Платона" - 36,5 млрд. Однако в предложении РТИТС капзатраты выше - 28,9 млрд руб., знает участник инфраструктурного рынка.

Как полагает другой собеседник "Ведомостей", составить конкуренцию РТИТС может, например, "Ростелеком" или "Ростех" (владеет 25,01% "РТ-инвеста"), если решит выступить отдельно. В "Ростелекоме" подтвердили интересен к проекту. Однако, как отмечает издание, конкурса может и не быть.

По данным Росавтодора, сейчас каждый третий грузовик на федеральных трассах нарушает весовой норматив в среднем на 30%. Автомобили в основном проверяют в пунктах стационарного контроля.

По итогам 2016 года, как отмечают в ведомстве, было выписано более 30 тыс. штрафов за перевес (150 тыс. - 500 тыс. руб.). Запущенная в Вологодской области в тестовом режиме автоматическая система контроля (дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации) выявила в 30 раз больше нарушений (более 1 млн). В среднем фиксируется 24 нарушения в день, их количество снизилось в 12 раз. Потенциальная сумма штрафов в сутки после запуска системы снизилась в 8 раз до 5,4 млн руб. с 42,6 млн.

Пока Росавтодор ставит систему в Вологодской области за государственный счет. Всего в регионе работает 23 пункта. Стоимость установки в зависимости от категории дороги - 23-48 млн руб., рассказал "Ведомостям" директор "Росдормониторинга" Константин Угаров.