Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн т

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" (входит в АО "Первая тяжеловесная компания") по итогам 2016 года увеличила объем перевозок по сравнению с 2015 годом в 1,9 раза - до 22,7 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

Рост связан с увеличением парка на 26,5 % - до 19,6 тыс. единиц и обусловлен устойчивым спросом на вагоны повышенной грузоподъемности, отмечает компания.

Основной груз в структуре перевозок "Восток1520" - каменный уголь с долей 91% в общем объеме погрузки (20,7 млн тонн). Из них 1,6 млн тонн перевезено дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах). Доля "Восток1520" в экспорте российского угля выросла в два раза и достигла 11,4%.

Грузооборот компании возрос в 2,1 раза и составил 99,8 млрд тонно-км, что связано с увеличением средней дальности перевозок на 9,6% - до 4,4 тыс. км.

Благодаря массовому внедрению вагонов нового поколения на сеть объем перевозок на наиболее загруженных участках инфраструктуры увеличен без наращивания вагонопотока. Это стало весомой поддержкой обеспечения перевозок в порты Дальнего Востока, где в течение года грузопоток рос из-за перераспределения экспорта угля из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркивается в сообщении. Объемы перевозок угля "Восток1520" также перераспределились в восточном направлении.

АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности. В конце 2016 года ПТК консолидировала парк ООО "Восток1520" и ООО "Нитрохимпром", став крупнейшим оператором вагонов нового поколения. Парк в управлении ПТК превышает 23 тыс. единиц.