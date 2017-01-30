Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
30 января, 12:27 UTC+3
Основной груз в структуре перевозок "Восток1520" - каменный уголь с долей 91% в общем объеме погрузки
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Транспортная компания "Восток1520"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" (входит в АО "Первая тяжеловесная компания") по итогам 2016 года увеличила объем перевозок по сравнению с 2015 годом в 1,9 раза - до 22,7 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

Рост связан с увеличением парка на 26,5 % - до 19,6 тыс. единиц и обусловлен устойчивым спросом на вагоны повышенной грузоподъемности, отмечает компания.

Основной груз в структуре перевозок "Восток1520" - каменный уголь с долей 91% в общем объеме погрузки (20,7 млн тонн). Из них 1,6 млн тонн перевезено дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах). Доля "Восток1520" в экспорте российского угля выросла в два раза и достигла 11,4%.

Грузооборот компании возрос в 2,1 раза и составил 99,8 млрд тонно-км, что связано с увеличением средней дальности перевозок на 9,6% - до 4,4 тыс. км.

Благодаря массовому внедрению вагонов нового поколения на сеть объем перевозок на наиболее загруженных участках инфраструктуры увеличен без наращивания вагонопотока. Это стало весомой поддержкой обеспечения перевозок в порты Дальнего Востока, где в течение года грузопоток рос из-за перераспределения экспорта угля из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркивается в сообщении. Объемы перевозок угля "Восток1520" также перераспределились в восточном направлении.

АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности. В конце 2016 года ПТК консолидировала парк ООО "Восток1520" и ООО "Нитрохимпром", став крупнейшим оператором вагонов нового поколения. Парк в управлении ПТК превышает 23 тыс. единиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
3
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама