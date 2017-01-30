"Красное Сормово" заключил контракты на строительство 10 танкеров и сухогрузных теплоходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Завод "Красное Сормово" подписал контракты с транспортной компанией на строительство 5 танкеров-химовозов и 5 сухогрузных теплоходов до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе судозавода.

Сумма контракта не разглашается, но отмечается, что завод "обязуется поставить 5 танкеров-химовозов проекта RST27М для компании "БФ Танкер" и 5 сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании "Пола Райз". Заказчиком выступает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

"Сухогрузные теплоходы проекта RSD59 не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях РФ. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в т.ч. зерна), круглого леса, металлолома, опасных грузов различных классов и мн. др.", - отметили на предприятии. Танкеры-химовозы "Красное Сормово" строило и раньше, они предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также вредных жидких веществ.

В 2017 году судозавод планирует построить и передать заказчику три танкера, остальные два - в первой половине 2018 года. Пять сухогрузных теплоходов будут переданы в 2018 году. "Таким образом, в 2017-2018 годах судоверфь будет загружена строительством 14 гражданских судов", - подчеркнули на заводе.

Ранее сообщалось, что завод получил заказ на строительство круизного лайнера проекта PV-300.

"Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных. В настоящее время завод строит суда коммерческого флота.