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Пассажирское судно Megastar вышло в первый рейс по маршруту Таллин-Хельсинки

Экономика и бизнес Транспорт
30 января, 13:11 UTC+3
Оно способно принять на борт до 2,8 тыс. пассажиров одновременно
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ТАЛЛИН, 30 января. /ТАСС/. Скоростное пассажирское судно компании Tallink Megastar, использующее в качестве топлива природный газ, вышло на регулярную линию Таллин-Хельсинки-Таллин, сообщил интернет-портал Эстонского телевидения и радио (ERR).

Строительство Megastar началось в начале августа 2015 года. Длина судна составляет 212 метров, скорость - 27 узлов. Megastar способно принять на борт до 2,8 тыс. пассажиров одновременно. Таким образом, новое судно сопоставимо по вместительности с одним из крупнейших круизных судов Tallink Baltic Queen. В качестве топлива Megastar будет использовать, в основном, сжиженный природный газ (СПГ), но при этом может работать и на обычном топливе.

Стоимость судна составила 230 млн евро, из которых 184 млн составил долгосрочный кредит, полученный от Finnish Export Credit Ltd. Строительство Megastar профинансировано совместно с фондом Европейского союза Connecting Europe Facility, Transport - Motorways of the sea.

Согласно сообщению, судно будет использовать новый терминал порта Хельсинки, который прилагает все усилия по завершению строительных работ на новом объекте. Ожидается, что пассажиры линии начнут пользоваться новым терминалом в конце февраля текущего года.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу компании, что за 2016 год Tallink Grupp перевезла 9,45 млн человек, что на 5% выше аналогичного показателя 2015 года. Число пассажиров в сообщении Эстония-Финляндия за прошлый год увеличилось на 7% и достигло 5,08 млн человек. Объем перевезенного пассажирского транспорта увеличился за год на 4% и достиг 1,17 млн транспортных средств, количество единиц грузовых перевозок на всех линиях - на 7%, до 328 тыс. единиц.

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