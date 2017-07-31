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РФ в 2016 году увеличила экспорт рыбы на 6% и сократила импорт на 8,7%

Экономика и бизнес Транспорт
31 июля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия в 2016 году увеличила экспорт рыбной продукции на 6%, до 1,9 млн тонн и сократила ее импорт на 8,7%, до 0,5 млн тонн по сравнению с показателями годом ранее, говорится в сообщении Росрыболовства.

"Рост экспорта происходил на фоне увеличения вылова российских рыбаков, в том числе объема добычи минтая - основного экспортного объекта", - отмечают в ведомстве.

Общий вылов российских рыбаков в прошлом году возрос на 5,5%, до 4,7 млн тонн. При этом добыча минтая возросла на 7%, до 1,74 млн тонн.

Кроме того, Росрыболовство отмечает, что увеличение экспорта рыбной продукции из России в 2016 году произошло за счет роста поставок готовой или консервированной рыбной продукции на 17,3% (до 16,3 тыс. тонн), ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных - на 16,6% (до 96,7 тыс. тонн), филе рыбного и прочего мяса рыб - на 11,3% (до 112 тыс. тонн), мороженой рыбы - на 5,1% (до 1 млн 676,6 тыс. тонн).

Лидером российского экспорта традиционно остался мороженый минтай, который занял 53,3% в структуре поставок. Так, в 2016 году объемы его поставок увеличились на 1,6%, до 782 тыс. тонн. Между тем снизился экспорт мороженой сельди на 27,8%, до 95,6 тыс. тонн.

В то же время Россия сократила импорт готовой и консервированной рыбной продукции на 18,6%, до 72,8 тыс. тонн, свежей или охлажденной рыбы - на 13,5%, до 25,7 тыс. тонн, рыбного филе - на 11,4%, до 61,8 тыс. тонн, мороженой рыбы - на 10,1%, до 270,9 тыс. тонн.

Больше всего снизились поставки мороженой мойвы на 67,9%, до 9,8 тыс. тонн, мороженой сельди - на 31%, до 36,1 тыс. тонн, мороженого лосося - на 21,2%, до 46,9 тыс. тонн. При этом увеличился импорт мороженой скумбрии на 22,1%, до 75,8 тыс. тонн и мороженой форели - на 18,4%, до 11,6 тыс. тонн.

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