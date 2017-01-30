Авиакомпания Red Wings с 29 марта запустит рейсы между Астраханью и Москвой

АСТРАХАНЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Авиакомпания Red Wings с 29 марта запустит авиасообщение между Астраханью и Москвой, сообщили в пресс-службе астраханского аэропорта в понедельник.

"Авиакомпания Red Wings с 29 марта этого года открывает новые прямые рейсы Москва-Астрахань-Москва. Полеты будут выполняться на воздушных судах Ту-204 три раза в неделю - в среду, пятницу и воскресенье", - уточнили в пресс-службе.

По данным авиакомпании, продолжительность перелета составит 2 часа 20 мин, стоимость билета в одну сторону - от 1490 рублей. Сейчас рейсы Москва-Астрахань-Москва выполняют три авиакомпании - "Победа", "Аэрофлот" и "Сибирь (S7 Airlines)".

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. В парке авиакомпании восемь самолетов Ту-204-100 и пять самолетов Sukhoi Superjet 100. Red Wings выполняет круглогодичные регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям.

Аэропорт Астрахани - один из основных аэропортов на юге России, с 1994 года имеет статус международного. Пропускная способность - 360 пассажиров в час. За 2016 год аэропорт обслужил 525,451 тыс. пассажиров, снизив показатели к аналогичному периоду 2015 года на 4,5% из-за сокращения международных рейсов.