Назначен новый гендиректор АО "РЖДстрой"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Совет директоров АО "РЖДстрой" (структура РЖД) назначил Сергея Соловьева генеральным директором компании, сообщается в пресс-релизе компании.

Одновременно с этим было принято решение об освобождении с этой должности Олега Тони, который продолжит курировать деятельность компании на посту вице-президента РЖД по строительному комплексу.

Сергей Соловьев работает в АО "РЖДстрой" с 2008 г., в частности, занимал должности начальника отдела подготовки производства "Строительно-монтажного треста N1" в Санкт-Петербурге и первого заместителя генерального директора компании.

В структуру "РЖДстрой" входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями - строительно-монтажными поездами и строительными участками; три специализированных филиала, а также дирекция выделенных проектов.