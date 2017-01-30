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Консорциум банков предоставит кредит на программу расширения порта Дувр

Экономика и бизнес Транспорт
30 января, 15:38 UTC+3
Dover Western Docks Revival предусматривает строительство логокомплекса и нового причала в порту, который в настоящее время обслуживает внешнеторговые потоки Великобритании на 119 млрд фунтов в год
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ДУВР, 30 января. /ТАСС/. Консорциум британских и европейских банков предоставит финансирование в объеме 200 млн фунтов стерлингов ($250,8 млн) на реализацию программы расширения порта Дувр, сообщает The Loadstar.

Проект, получивший название Dover Western Docks Revival, предусматривает строительство логистического комплекса и нового причала в порту, который в настоящее время обслуживает внешнеторговые потоки Великобритании стоимостью около 119 млрд фунтов в год. Также программа предусматривает строительство нового ро-ро терминала в порту и инвестиции в модернизацию береговой инфраструктуры.

Allianz Global Investors предоставит финансирование в объеме 55 млн фунтов; RBS и Lloyds Bank выделят кредиты по 35 млн фунтов каждый; Европейский инвестиционный банк - 75 млн фунтов.

Комментируя достигнутые договоренности, глава порта Дувр Тим Вэггот заявил, что программа Dover Western Docks Revival является крупнейшим инвестиционным проектом за всю историю порта. Он отметил необходимость развития порта, который обслуживает 17% внешней торговли Великобритании в контексте предстоящих политических и экономических изменений.

Глава подразделения AllianzGI, курирующего инвестиционные проекты в Великобритании, Адриан Джонс отметил, что порт Дувр является "уникальным активом" и имеет "жизненно важное значение для внешней торговли Великобритании".

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