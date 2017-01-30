Объем реализации грузовых вагонов в РФ в 2016 году вырос на 31%, до 35,1 тыс. единиц

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объем реализации грузовых вагонов всех видов в Российской Федерации составил 35129 ед., что на 31% выше показателей 2015 года. Данные приводятся на основе аналитического обзора работы вагоностроительных предприятий РФ, подготовленного НП "Объединение вагоностроителей".

Согласно публикации, в первом полугодии объем загрузки суммарных производственных мощностей составлял не более 30% от их возможностей. Во втором полугодии, с вступлением в силу постановления правительства №405 от 13 мая о предоставлении субсидий на покупку инновационных вагонов в размере 300 тыс. рублей за каждую единицу, отрасль начала демонстрировать положительную динамику, ежемесячно увеличивая объемы выпуска.

В общей структуре производства грузовых вагонов наибольшую долю традиционно заняли универсальные полувагоны. По итогам 2016 года их было выпущено порядка 20,99 тыс. ед., что больше результата 2015 года на 29%. В сегменте специализированного подвижного состава лидерами по реализации стали хопперы-зерновозы (4,3 тыс. ед., рост в 2,1 раза) и цистерны для перевозки химических грузов (2,5 тыс. ед., рост в 2,4 раза). Спрос в 2016 году на нефтебензиновые цистерны и цистерны для СУГ аналитики назвали "антирекордным" - 70 ед. (-90%) и 160 ед. (-68%) соответственно.

По итогам 2016 года порядка 70% от общего выпуска грузовых вагонов в РФ были изготовлены на тележках с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, что на 15 п.п. выше показателей аналогичного периода 2015 года, говорится в сообщении.

С начала 2016 года российскими производителями были сертифицированы новые модели инновационных хопперов-зерновозов, хоппер-минераловозов, хопперов-цементовозов, специализированных цистерн для перевозки широкой номенклатуры химических веществ и кислот, цистерн для перевозки нефтепродуктов, крытых вагонов, а также фитинговых платформ и платформ-лесовозов.

Серийный выпуск грузовых вагонов в РФ в 2016 году осуществлялся на 16 предприятиях. Три предприятия ("Промтрактор-Вагон", "Калининградский ВСЗ" и "Новокузнецкий ВСЗ") прекратили выпуск грузовых вагонов.

По итогам 2016 года крупнейшими производителями на рынке грузового вагоностроения по-прежнему остаются "Объединенная вагонная компания" и "Корпорация УВЗ". Согласно приведенным данным в обзоре, доли этих компаний на рынке составили 43% (против 46% в 2015 году) и 21% (против 12%) соответственно.

За отчетный период российские собственники вывели из эксплуатации 120804 грузовых вагонов всех видов, что на 16% превысило результаты предыдущего года. Наиболее массово списывались универсальные полувагоны (57,13 тыс. (-14% к 2015 году)) и цистерны для нефтепродуктов (21,7 тыс., рост в 2,2 раза).

По мнению аналитиков партнерства, ускоренное списание вагонов с истекшим сроком службы на фоне невысокого спроса на новый подвижной состав в последние два года привели к снижению профицита парка на сети. По состоянию на 31 декабря 2016 года российским собственникам принадлежало порядка 1,074 млн. грузовых вагонов всех видов, средний возраст парка - 13 лет.