Аэропорт Старого Оскола добавил в расписание рейсы в Санкт-Петербург

БЕЛГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Аэропорт Старого Оскола добавил в расписание полеты в Санкт-Петербург. Соответствующая информация появилась на официальном сайте аэропорта.

"К полетам в московский аэропорт Внуково и обратно трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам добавляются рейсы в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) по субботам", - уточнили в аэропорту, отметив, что рейсы будет выполнять авиакомпания "Вологодские авиалинии" самолетами Як-40.

Как ранее сообщал ТАСС, в начале января власти Старого Оскола заявили о возобновлении работы местного аэропорта спустя 2,5 года. Желание войти на рынок авиаперевозок региона изъявила авиакомпания "Компас" "Вологодских авиалиний", анонсировавшая начало выполнение рейсов в Москву с 6 марта. В июле 2014 года полеты в столицу из Старого Оскола прекратила авиакомпания "Полет", сославшись на низкий пассажиропоток. В перспективе новый перевозчик планирует предложить рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапу, рассматривается возможность полетов в Абхазию и Грузию.