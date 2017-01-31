Аэропорт Старого Оскола добавил в расписание рейсы в Санкт-Петербург

Аэропорт Сингапура в 2016 году обслужил рекордное число пассажировТранспорт 31 января, 11:21
Футболист "Анжи" Иличевич перешел в казахстанский "Кайрат"Спорт 31 января, 11:20
Кинэн: Павел Буре является одним из лучших игроков за всю историю НХЛСпорт 31 января, 11:07
Чемпион ОИ-2014 бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допингСпорт 31 января, 11:05
ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 годуСпорт 31 января, 11:01
Корабль "Прогресс" освободит место на МКС для нового лабораторного модуля "Наука"Космос 31 января, 10:54
Россия не будет подавать заявку на этап КМ по санному спорту в олимпийском сезонеСпорт 31 января, 10:48
СМИ: УК "Капиталъ" и банк "Приморье" требуют от ДВМП более 120 млн рублейТранспорт 31 января, 10:38
Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 31 января, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Аэропорт Старого Оскола добавил в расписание полеты в Санкт-Петербург. Соответствующая информация появилась на официальном сайте аэропорта.
"К полетам в московский аэропорт Внуково и обратно трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам добавляются рейсы в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) по субботам", - уточнили в аэропорту, отметив, что рейсы будет выполнять авиакомпания "Вологодские авиалинии" самолетами Як-40.
Как ранее сообщал ТАСС, в начале января власти Старого Оскола заявили о возобновлении работы местного аэропорта спустя 2,5 года. Желание войти на рынок авиаперевозок региона изъявила авиакомпания "Компас" "Вологодских авиалиний", анонсировавшая начало выполнение рейсов в Москву с 6 марта. В июле 2014 года полеты в столицу из Старого Оскола прекратила авиакомпания "Полет", сославшись на низкий пассажиропоток. В перспективе новый перевозчик планирует предложить рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапу, рассматривается возможность полетов в Абхазию и Грузию.