Казахстан увеличит транзит грузов в семь раз к 2020 году

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АСТАНА, 31 января. /ТАСС/. Казахстан увеличит к 2020 году объем транзитных грузовых перевозок в семь раз и в четыре раза - авиатранзит пассажиров, говорится в опубликованном в понедельник ежегодном послании президента республики Нурсултана Назарбаева. "Поручаю правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в семь раз для грузов, перевозимых контейнерами, до 2 млн контейнеров; в четыре раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом, до 1,6 млн транзитных пассажиров", - говорится в документе.
При этом общие доходы от транзитных перевозок к этому времени, по словам президента, вырастут в 5,5 раза, до $4 млрд в год. "Развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов. Уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу", - подчеркивается в послании президента.
В документе также отмечается, что "для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами". "Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров", - отмечается в послании.