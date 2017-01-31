Трутнев: более 120 компаний стали резидентами Свободного порта Владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Более 120 компаний стали резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ), во вторник наблюдательный совет СВП рассматривает заявки еще 38 потенциальных инвесторов. Об этом сообщил во Владивостоке на заседании набсовета вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Резидентами СВП стали уже 123 компании. Мы когда-то ставили более скромные задачи. В общем, уже ушли за сотню", - отметил он.
По словам Трутнева, на рассмотрение седьмого заседания наблюдательного совета СПВ вынесены заявки потенциальных инвесторов с общим объемом вложений около 16 млрд рублей и созданием 1400 новых рабочих мест. Это разнообразные проекты - от строительства нового жилого микрорайона во Владивостоке до выращивания аквакультуры в Ольгинском районе.
Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. В настоящее время Свободный порт Владивосток включает в себя 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.
Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы: в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль - не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Для них также снижены совокупные отчисления во внебюджетные фонды - с 30% до 7,6%.
При определенных условиях резиденты вправе применять ускоренный режим возврата НДС.