СМИ: УК "Капиталъ" и банк "Приморье" требуют от ДВМП более 120 млн рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Держатели рублевых облигаций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная структура группы Fesco) - УК "Капиталъ" и дальневосточный банк "Приморье" - требуют от него более 120 млн рублей, сообщает газета "Ведомости".

"Капиталъ" подал иск к ДВМП в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн рублей в июне 2016 г., а "Приморье" - на 62,3 млн рублей в сентябре, пишет газета со ссылкой на данные судов. В ноябре суд удовлетворил иск "Капитала" (ДВМП подало апелляционную жалобу), иск "Приморья" еще не рассмотрен, сообщает газета.

Согласно публикации "Ведомостей", в портфеле "Капитала" - рублевые облигации второй серии ДВМП на 306,6 млн рублей, управляющая компания приобрела бумаги при размещении в 2013 г. Всего ДВМП разместила тогда облигации на 2 млрд рублей с погашением в 2017 г. В обращении у ДВМП также рублевые облигации первой серии на 5 млрд рублей и два выпуска евробондов (на $550 млн и $325 млн. У ДВМП весь долг краткосрочный - $909 млн, из них $758 млн - по рублевым и еврооблигациям, еще $134 млн - банковский долг.

Как пишут "Ведомости", в мае компания допустила дефолт по рублевым и еврооблигациям. Договориться о реструктуризации задолженности до сих пор не удалось. Купоны по облигациям второй серии ДВМП не платит с мая, выплата октябрьского купона по облигациям первой серии была перенесена на январь, потом - на апрель.

ДВМП предложило держателям облигаций на 2 млрд рублей перенести амортизационные выплаты 20% номинальной стоимости облигаций (401,5 млн рублей) с 31 мая на 29 ноября 2016 г. Также компания должна была выплатить 40% от номинала, 30 мая 2017 г. - 20% от номинала и 28 ноября 2017 г. - 40% от номинала. Однако выплат в ноябре держатели бумаг так и не получили, сообщают "Ведомости".