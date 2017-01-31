Власти Курской области выделили более 45 млн рублей на субсидирование авиарейсов в Москву

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КУРСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Власти Курской области выделили более 45 млн рублей на субсидирование авиаперелетов в Москву, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Авиаперелеты по маршруту Москва-Курск-Москва на 2017 год финансируются за счет средств регионального бюджета в сумме 45,8 млн рублей. Это средства на субсидирование полетов", - говорится в сообщении.
Полеты между Курском и Москвой совершаются пять раз в неделю авиакомпанией "Руслайн".
Ранее сообщалось, что Росавиация субсидирует в 2017 году два новых направления авиаперевозок из международного аэропорта Курск - в Анапу и Санкт- Петербург. Также прорабатываются полеты в Сочи и Минеральные Воды.
Международный аэропорт Курск - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 120 человек в час. Маршруты полетов планируется расширять.